Із сумкою-лебедем: Кріссі Тейген здивувала вибором аксесуару за майже 6 тисяч доларів
Це був дуже оригінальний аксесуар, який нагадав про культовий серіал.
40-річна модель Кріссі Тейген сходила до супермаркету, але одяглася для цього дуже гламурно та весняно. Вона обрала дуже ніжну та легку блузу від бренду Zimmerman з об’ємними деталями, довгими рукавами та оголеними плечима. Цю ніжну блузу у квітковий принт Кріссі поєднала зі світлими джинсами від Alaia з високим посадженням та холошнями-бочками, які за словами дизайнера Андре Тана — один із головних трендів 2026 року.
Однак головною родзинкою у образі Тейген була її оригінальна сумка-лебідь від бренду Chloé вартість якої майже 6 тисяч доларів.
Ця сумка нагадала ту, яку у серіалі «Секс і місто» мала головна героїня Керрі Бредшоу. Вона у епізоді, який називався «Кастова система», бойфренд головної героїні дарує їй сумку у вигляді лебедя. Цей аксесуар від люксового бренду Judith Leiber, заснованого дизайнеркою Джудіт Лібер.