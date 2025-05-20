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- Шоу-бізнес
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Із сумкою за 50 тисяч гривень: Сара Джессіка Паркер сходила на інтерв'ю у луку блакитного кольору
Акторка, яку часто називають головною модницею Нью-Йорка, повернулася до своєї культової ролі та активно займається просуванням нового сезону серіалу.
Зірка серіалу «Секс і місто» Сара Джесіка Паркер, яка нещодавно відсвяткувала 60-річчя, сходила на інтерв’ю в Нью-Йорку. Акторка відвідала шоу Good Morning America, де розповіла про своє повернення до ролі Керрі Бредшоу в третьому сезоні серіалу «І просто так…».
На інтерв’ю акторка прийшла у блакитному костюмі у білий горошок, який був від бренду Luisa Beccaria з колекції осінь-зима 2025. Костюм складався з жакету з поясом на талії та спідниці-олівця довжини міді.
Цей елегантний образ Паркер також доповнила туфлями на золотих підборах, які також були із відкритими пальцями, сонцезахисними окулярами та милою квадратною сумкою від бренду Polène.
Вартість такого аксесуару 1190 доларів, а це майже 50 тисяч гривень.
Нагадаємо, що у квітні компанія Max, яка займається зніманням та просуванням серіалу, анонсувала, що трансляція стартує 29 травня та презентувала трейлер.