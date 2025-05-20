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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Із сумкою за 50 тисяч гривень: Сара Джессіка Паркер сходила на інтерв'ю у луку блакитного кольору

Акторка, яку часто називають головною модницею Нью-Йорка, повернулася до своєї культової ролі та активно займається просуванням нового сезону серіалу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Зірка серіалу «Секс і місто» Сара Джесіка Паркер, яка нещодавно відсвяткувала 60-річчя, сходила на інтерв’ю в Нью-Йорку. Акторка відвідала шоу Good Morning America, де розповіла про своє повернення до ролі Керрі Бредшоу в третьому сезоні серіалу «І просто так…».

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

На інтерв’ю акторка прийшла у блакитному костюмі у білий горошок, який був від бренду Luisa Beccaria з колекції осінь-зима 2025. Костюм складався з жакету з поясом на талії та спідниці-олівця довжини міді.

Цей елегантний образ Паркер також доповнила туфлями на золотих підборах, які також були із відкритими пальцями, сонцезахисними окулярами та милою квадратною сумкою від бренду Polène.

Вартість такого аксесуару 1190 доларів, а це майже 50 тисяч гривень.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Нагадаємо, що у квітні компанія Max, яка займається зніманням та просуванням серіалу, анонсувала, що трансляція стартує 29 травня та презентувала трейлер.

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_6 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

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