Із сумкою за 50 тисяч гривень: Сара Джессіка Паркер сходила на інтерв'ю у луку блакитного кольору

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

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Зірка серіалу «Секс і місто» Сара Джесіка Паркер, яка нещодавно відсвяткувала 60-річчя, сходила на інтерв’ю в Нью-Йорку. Акторка відвідала шоу Good Morning America, де розповіла про своє повернення до ролі Керрі Бредшоу в третьому сезоні серіалу «І просто так…».

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

На інтерв’ю акторка прийшла у блакитному костюмі у білий горошок, який був від бренду Luisa Beccaria з колекції осінь-зима 2025. Костюм складався з жакету з поясом на талії та спідниці-олівця довжини міді.

Цей елегантний образ Паркер також доповнила туфлями на золотих підборах, які також були із відкритими пальцями, сонцезахисними окулярами та милою квадратною сумкою від бренду Polène.

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Вартість такого аксесуару 1190 доларів, а це майже 50 тисяч гривень.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Нагадаємо, що у квітні компанія Max, яка займається зніманням та просуванням серіалу, анонсувала, що трансляція стартує 29 травня та презентувала трейлер.

© Getty Images © Associated Press Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Associated Press Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images