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Із сумкою Dior і в костюмі з квітковим принтом: ефектна Софія Вергара на вулицях Каліфорнії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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403
Час на прочитання
1 хв
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Із сумкою Dior і в костюмі з квітковим принтом: ефектна Софія Вергара на вулицях Каліфорнії

Софія Вергара / Фото: Getty Images

50-річна акторка і модель обрала для свого виходу красивий образ.

Софія Вергара потрапила в об'єктиви папараці, коли приїхала на знімання 18-го сезону шоу America's Got Talent у Каліфорнії.

Зірка мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у чорно-білий костюм із квітковим червоним принтом, який складався з приталеного жакета і обтислих штанів.

Софія Вергара / © Getty Images
Софія Вергара / Фото: Getty Images

Лук Вергара доповнила замшевими чорними босоніжками на високій платформі і підборах та улюбленою місткою світло-бежевою сумкою від Christian Dior.

Красуня зробила зачіску з локонами, макіяж із бордовою помадою і одягла сонцезахисні окуляри.

Минулого разу Софія приїхала на знімання у бежевій сорочці, штанях хакі, довгому шкіряному плащі і з цією самою сумкою.

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Дата публікації
Перегляди
403
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