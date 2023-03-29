Із сумкою Dior і в костюмі з квітковим принтом: ефектна Софія Вергара на вулицях Каліфорнії

50-річна акторка і модель обрала для свого виходу красивий образ.
Софія Вергара потрапила в об'єктиви папараці, коли приїхала на знімання 18-го сезону шоу America's Got Talent у Каліфорнії.
Зірка мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у чорно-білий костюм із квітковим червоним принтом, який складався з приталеного жакета і обтислих штанів.
Лук Вергара доповнила замшевими чорними босоніжками на високій платформі і підборах та улюбленою місткою світло-бежевою сумкою від Christian Dior.
Красуня зробила зачіску з локонами, макіяж із бордовою помадою і одягла сонцезахисні окуляри.
Минулого разу Софія приїхала на знімання у бежевій сорочці, штанях хакі, довгому шкіряному плащі і з цією самою сумкою.
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