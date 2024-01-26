Із сумкою Louis Vuitton і в кроптопі з пишним декольте: українка з найбільшими вилицями на прем'єрі фільму

Анастасія Покрещук у стильному луку з'явилася на заході у столиці.

Власниця найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук відвідала прем’єру фільму "Як там Катя?", яка відбулася у Будинку кіно.

Зірка соцмереж з'явилася там у стильному образі. На ній були чорні лосини, чорний кроптоп із декольте, яке чудово підкреслило її пишний сексуальний бюст, і блакитна пухтаста шубка.

Анастасія Покрещук/Фото Анастасія Телікова

Аутфіт Настя доповнила чорними ботфортами на шпильках і місткою сумкою від Louis Vuitton. Ідеально рівне укладання, яскравий макіяж із бірюзовим акцентом і довгий білий манікюр завершили лук Покрещук.

Анастасія Покрещук/Фото Анастасія Телікова

Нагадаємо, Анастасія Покрещук на презентації нового альбому співака CHEEV похизувалася спокусливим бюстом у червоному кроптопі з блискавкою.

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