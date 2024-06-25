Із сумкою-собакою і в жакеті з пальмами та якорями: американська співачка на фешншоу Thom Browne

Американська співачка і акторка Теяна Тейлор відвідала показ кутюрної колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Thom Browne, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

На івенті вона постала у стильному вбранні біло-сіро-графітових відтінках із морською тематикою від вищезгаданого бренду. На ній була спідниця міді і жакет оверсайз із зображенням пляжу, вітрильника, маяка і пальм. Вбрання прикрашали білі ґудзики із зображенням золотих якорів.

Теяна Тейлор / Фото: Associated Press

Аутфіт Тейлор доповнила екстравагантною сумкою у вигляді собаки і білими гостроносими туфлями.

Теяна Тейлор / Фото: Associated Press

У Теяни було ідеально рівне каре, макіяж із акцентом на очах та іміджеві окуляри.

Теяна Тейлор / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на фешншоу побувала також Серена Вільямс, яка доповнилу лук схожою червоною сумкою-собакою.

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