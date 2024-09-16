Із сумкою-тигром у руці: зірка серіалу "Тед Лассо" здивувала вибором аксесуару для червоної доріжки

Вона позувала так, щоб усі побачили її сумку в руці.
Зірка серіалу "Тед Лассо", акторка Джуно Темпл, відвідала 76-ту церемонія вручення премії Primetime Emmy Awards.
Нагорода традиційно вручалася найкращим американським програмам, які виходили у праймтайм від 1 червня 2023 року до 31 травня 2024 року.
Джуно з'явилася на цьому заході у вінтажній сукні-комбінації від бренду Roberto Cavalli. Її вбрання було розкішного морквяного відтінку та незвичайного дизайну, адже на спідниці у сукні були невеликі розрізи, які робили її цікавішою.
Образ акторка доповнила взуттям від Stuart Weitzman на платформі, об'ємною зачіскою з кучерями, а також дуже незвичайною сумкою від знаменитого бренду Judith Leiber. Аксесуар був у вигляді тигра, усипаного стразами.
Але Джуно не єдина зірка, що дивувала оригінальними сумками. Нагадаємо, що Мелісса Маккарті обрала на вечірці Vanity Fair Oscar Party 2024 сумку у вигляді каннолі. Автором сумки Меліси був бренд Kinza Winza, а називається модель Holy Cannoli.
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