Із сумкою від улюбленого бренду: Сара Джессіка Паркер з'явилася на зніманнях з Крістін Девіс

Наразі вони знімають третій сезон і його прем'єра запланована на 2025 рік.

Красива та жіночна Сара Джессіка Паркер зараз продовжує знімання у серіалі "І просто так…", який є сиквелом культового "Сексу і міста". Акторку сфотографували на вулиці з колежанкою Крістін Девіс, яка в серіалі виконує роль її подруги Шарлотти.

Паркер цього разу була одягнена досить незвично. На акторці було вбрання від бренду Patrick Mcdowell зроблене для неї на замовлення. Лук включала бежеву сорочку та спідницю з асиметричним шлейфом та квітковим принтом. Носила вбрання Сара Джессіка із сатиновими коричневими туфлями від Aquazzura, коричневим пальтом та круглими сережками. У руці вона тримала сумку від бренду Sonia Rykiel — про нього говорять не часто, але це бренд, який протягом багатьох сезонів з'являвся в "Сексі і місті".

Що стосується Крістін Девіс, то вона була одягнена у все бежеве та молочне. Акторка поєднала такі бренди як Emilia Wickstead та Prada, а також зробила укладання та ніжний макіяж.

Сара Джессіка Паркер і Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Схожий кадр також опубліковано на офіційній сторінці серіалу. Однак поряд з Паркер та Девіс були також Саріта Чоудхурі та Ніколь Арі Паркер.

Нагадаємо, що робота над шоу стартувала навесні цього року. Перші кадри третього сезону серіалу "І просто так…" з'явилися через тиждень після того, як актори показали свої сценарії в соцмережі і анонсували початок роботи.

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