Із сумкою від відомого українського бренду: стильна Кеті Голмс під прицілом папараці

Найстильніша мешканка Нью-Йорка, яка не боїться потрапити під приціл фотографів, це без сумніву акторка Кеті Голмс. Вона часто гуляє містом у простих і повсякденних вбраннях, які варті уваги.

Вкотре вона продемонструвала свій смак, коли пішла на невеликий шопінг. Кеті помітили з пакетами в руках, а також торбою білого кольору від відомого українського бренду Bevza, заснованого дизайнеркою Світланою Бевзою. Це шкіряна сумка з регульованим ремінцем та золотою лаконічною прикрасою у вигляді колоска пшениці.

Одягнена Кеті була в теплий синій светр і вільні картаті штани коричнево-жовтогарячого кольору. Образ вона доповнила взуттям чорного кольору та окулярами-авіаторами.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

З цією сумкою акторка з'являлася на публіці вже кілька разів і, схоже, це її улюблений аксесуар. Зазвичай Кеті стилізує сумку із простим взуттям, светрами чи джинсами.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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