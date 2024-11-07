Із сумкою від відомого українського бренду: стильна Кеті Голмс під прицілом папараці

Акторка продемонструвала новий образ із містким аксесуаром.
Найстильніша мешканка Нью-Йорка, яка не боїться потрапити під приціл фотографів, це без сумніву акторка Кеті Голмс. Вона часто гуляє містом у простих і повсякденних вбраннях, які варті уваги.
Вкотре вона продемонструвала свій смак, коли пішла на невеликий шопінг. Кеті помітили з пакетами в руках, а також торбою білого кольору від відомого українського бренду Bevza, заснованого дизайнеркою Світланою Бевзою. Це шкіряна сумка з регульованим ремінцем та золотою лаконічною прикрасою у вигляді колоска пшениці.
Одягнена Кеті була в теплий синій светр і вільні картаті штани коричнево-жовтогарячого кольору. Образ вона доповнила взуттям чорного кольору та окулярами-авіаторами.
З цією сумкою акторка з'являлася на публіці вже кілька разів і, схоже, це її улюблений аксесуар. Зазвичай Кеті стилізує сумку із простим взуттям, светрами чи джинсами.
Читайте також:
- З вирізом на спині: елегантна Кеті Голмс прийшла на церемонію у милій сукні
- Як носити кардиган: вчимося на прикладі акторки Кеті Голмс, яку сфотографували папараці
- Ідеальна осінній лук: вчимося у Кеті Голмс, як стилізувати водолазку