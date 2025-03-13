Із сумкою-яблуком у руці: 23-річна Рейчел Зеглер відвідала прем'єру фільму "Білосніжка"

12 березня в Іспанії відбулася прем'єра нової екранізації казки братів Грімм "Білосніжка" від студії Walt Disney. Головну роль у цій картині виконала 23-річна акторка Рейчел Зеглер.

На європейському заході дівчина сяяла у білій сукні від бренду Elie Saab. Сукня була розшита квітковим декором, бісером, камінням та мала тонкі бретельки. Спереду у вбрання був високий розріз, а ось ззаду сукня мала довгий шлейф.

Образ Рейчел доповнила сріблястими босоніжками на підборах від Jimmy Choo, ніжною зачіскою та макіяжем. У руці акторка тримала гламурну сумку у формі червоного яблука від відомого бренду Judith Leiber.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Також цей захід супроводжувався музичним перформансом, під час якого акторка співала перед гостями.

В Україні покази фільму стартують від 20 березня.

Також зазначимо, що вибір латиноамериканської акторки Рейчел Зеглер на роль Білосніжки викликав критику, оскільки в оригінальній казці персонаж описується, що має шкіру "біла, як сніг". Зеглер відповіла на коментарі у січні 2022 року, заявивши, що Білосніжка популярна в іспаномовних країнах, і наявність латиноамериканки у такій ролі – рідкість, тому вона пишається тим, що її затвердили.

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