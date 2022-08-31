Із українським прапором на грудях: Катрін Деньов на Венеційському кінофестивалі

Катрін Деньов відвідала церемонію відкриття 79-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

На червоній доріжці акторка з'явилася у синій сорочці із українським прапором на грудях. Таким чином вона продемонструвала свою підтримку українському народу.

Катрін Деньов / Фото: Getty Images

Образ Деньов доповнила чорними прямими штанями і бежевими туфлями на стійких підборах. У руці вона тримала різнокольорову сумку.

Катрін зробила собі акуратне укладання, макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха золотими сережками.

Нагадаємо, з українським прапором на грудях вчора вийшов у світ колишній президент США Білл Клінтон. Він відвідав гру титулованої тенісистки Серени Вільямс із Данкою Ковініч з Чорногорії, яка відбулася в межах турніру серії "Великого шолома" US Open-2022.

Читайте також: