Із величезним прутнем на голові: порноакторка шокувала провокаційним образом на червоній доріжці

Щоб привернути до себе увагу на заході, зірки готові на все.

Співачка і порноакторка Queenie Sateen відвідала премію AVN Awards Лас-Вегасі. Це кінонагорода американського журналу AVN (Adult Video News), яку вручають за досягнення у створенні фільмів для дорослих. Її ще називають "порно-Оскар".

Зірка викликала справжній фурор своїм відвертим образом на червоній доріжці. Queenie з'явилася у білому мінівбранні, яке складалося з корсету, ліфа з перлин, перлинних ниток-бретельок та гартерів і шматка фатинової тканини, яка прикривала її білизну і переходила у шлейф. Взута вона була у босоніжки з перлами і на шпильках.

Queenie Sateen / Фото: Getty Images

Та головним акцентом у її аутфіті була провокаційна зачіска, створена у вигляді величезного прутня з яєчками. Для більшої реалістичності статевий орган із волосся був прикрашений перлами, які імітували еякуляцію.

Queenie Sateen / Фото: Getty Images

Із такою зачіскою артистка опинилася у центрі уваги заходу.

Свій лук вона доповнила макіяжем зі срібними тінями, рожевими рум'янами і бровами-ниточками, перлинними сережками-бантиками і довгим манікюром із декором зі стразів.

Нагадаємо, а порноакторка CJ Miles одягла на премію напівпрозору бежеву сукню максі, усипану стразами, з сексуальним декольте.

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