Із величезними ножами і гарбузами: Арнольд Шварценеггер і Сильвестр Сталлоне готуються до Геловіна

75-річний Шварценеггер і 76-річний Сталлоне зробили спільне фото під час підготовки до містичного свята.

Арнольд Шварценеггер опублікував в Instagram веселе фото зі своїм зірковим другом Сильвестром Сталлоне. Актор показав, як вони готуються до наймоторошнішого свята року – Геловіна.

На знімку легенди кіно і секс-символи 80-х і 90-х років стоять в офісі усміхнені з ножами в руках та символом свята - гарбузами, яким вже вирізали очі, носи та роти. Веселі у них вийшли гарбузові ліхтарі.

Арнольд Шварценеггер і Сильвестр Сталлоне / Фото: Instagram Арнольда Шварценеггера

Для такого заняття Арнольд обрав темно-синю футболку і кремові штани, а Сильвестр – блакитну сорочку з деніму і темні джинси.

"Щасливого Геловіна", - підписав світлину Шварценеггер.

Сильвестр теж виклав в Instagram цей знімок і підписав його: "Я і мій великий друг Арнольд проводимо час у його дивовижному офісі, вирізуючи гарбузові голови для Геловіна ножами для виживання! Ось чим займаються у вільний час справжні хлопці!"

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