Із величезними ножами і гарбузами: Арнольд Шварценеггер і Сильвестр Сталлоне готуються до Геловіна

75-річний Шварценеггер і 76-річний Сталлоне зробили спільне фото під час підготовки до містичного свята.
Арнольд Шварценеггер опублікував в Instagram веселе фото зі своїм зірковим другом Сильвестром Сталлоне. Актор показав, як вони готуються до наймоторошнішого свята року – Геловіна.
На знімку легенди кіно і секс-символи 80-х і 90-х років стоять в офісі усміхнені з ножами в руках та символом свята - гарбузами, яким вже вирізали очі, носи та роти. Веселі у них вийшли гарбузові ліхтарі.
Для такого заняття Арнольд обрав темно-синю футболку і кремові штани, а Сильвестр – блакитну сорочку з деніму і темні джинси.
"Щасливого Геловіна", - підписав світлину Шварценеггер.
Сильвестр теж виклав в Instagram цей знімок і підписав його: "Я і мій великий друг Арнольд проводимо час у його дивовижному офісі, вирізуючи гарбузові голови для Геловіна ножами для виживання! Ось чим займаються у вільний час справжні хлопці!"
Читайте також:
- У зелених гольфах та штанах ледергозе: Арнольд Шварценеггер на Октоберфесті
- Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян, у якому розповів правду про війну в Україні
- Сімейний вихід: Сильвестр Сталлоне знову з'явився на публіці з дружиною та дітьми після чуток про розлучення
- Розлучення скасовується: Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін сходили на побачення до ресторану