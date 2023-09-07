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Із величезними золотими крилами: дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс з'явилася на презентації у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Із величезними золотими крилами: дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс з'явилася на презентації у Нью-Йорку

Ліла Мосс / Фото: Associated Press

Вона є новим обличчям для цього культового бренду.

20-річна британська модель та дочка легендарної супермоделі Кейт МоссЛіла – відвідала гламурну вечірку Victoria's Secret у Нью-Йорку. Модель стала новим "ангелом" бренду і відповідно з'явилася на заході з величезними золотими крилами на спині — головною рисою всіх показів цієї марки.

На Лілі була чорна прозора мінісукня з вишивкою лелітками та бісером. З-під її екстравагантного вбрання було виразно видно чорну білизну.

Також вона доповнила образ ніжним сяйним макіяжем, світлим манікюром та босоніжками на високих підборах.

Ліла Мосс / © Associated Press
Ліла Мосс / Фото: Associated Press

Ліла записала коротке відео для Victoria's Secret, де розповіла, що раді бути в команді.

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Дата публікації
Перегляди
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