Із величезними золотими крилами: дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс з'явилася на презентації у Нью-Йорку

Вона є новим обличчям для цього культового бренду.
20-річна британська модель та дочка легендарної супермоделі Кейт Мосс – Ліла – відвідала гламурну вечірку Victoria's Secret у Нью-Йорку. Модель стала новим "ангелом" бренду і відповідно з'явилася на заході з величезними золотими крилами на спині — головною рисою всіх показів цієї марки.
На Лілі була чорна прозора мінісукня з вишивкою лелітками та бісером. З-під її екстравагантного вбрання було виразно видно чорну білизну.
Також вона доповнила образ ніжним сяйним макіяжем, світлим манікюром та босоніжками на високих підборах.
Ліла записала коротке відео для Victoria's Secret, де розповіла, що раді бути в команді.
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