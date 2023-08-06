Із великою квіткою під грудьми: сестра Пенелопи Крус з'явилася на вечірці у сукні з відвертим декольте

Сестра Пенелопи Крус – Моніка Крус – відвідала вечірку відомого німецького агента з елітної нерухомості Марселя Ремуса у Пальма-де-Майорці.

Акторка вирішила порушити дрескод заходу і одягла замість червоного вбрання біле, але все-таки доповнила свій лук червоним акцентом.

На ній була біла сукня по фігурі з драпуванням, на тонких бретельках і з глибоким декольте. Під грудьми вбрання прикрашала велика червона квітка з тканини.

Моніка Крус / Фото: Getty Images

Моніка взула світлі босоніжки на високій платформі і підборах, зробила хвилясте укладання і макіяж смокі-айс. Із прикрас Крус використала золотий браслет і завершила лук ніжним молочним манікюром.

Нагадаємо, на вечірці також побувала Елізабет Герлі зі своїм сином-красенем. Британська акторка сяяла в ефектному аутфіті з сексуальним декольте.

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