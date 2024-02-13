Із вирізами на оголених грудях: нью-йоркська модниця у відвертому образі вийшла у світ

Знаменитості, щоб привернути до себе увагу, обирають сміливі вбрання.

Американська модниця Ash Ford привернула увагу папараці своїм провокаційним луком на Тижні моди у Нью-Йорку. Жінка прийшла на фешншоу бренду Pamella Roland у Starrett-Lehigh Building.

Вона була одягнена в екстравагантну різнокольорову сукню з американською проймою від Chu Chu з відвертими вирізами на пишних грудях. Соски прикривали клаптики тканини. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Ash Ford / Фото: Getty Images

Свій лук Ash Ford доповнила чорними туфлями з круглим мисом, золотими ремінцями-ланцюжками та стійкими підборами і мініатюрною червоною стьобаною сумочкою.

Вона зробила стильне укладання, макіяж, вуха прикрасила золотими сережками-дисками, а руки – золотими браслетами. Довгий червоний манікюр завершив її лук.

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