Із вирізом аж до пупка: американська акторка у відвертій сукні блиснула пишними грудьми

Сара Медісон з'явилася на заході без бюстгальтера.
Сара Медісон відвідала світський івент у Манчестері, де продемонструвала спокусливий образ.
Дівчина постала у відвертій сукні баклажанового відтінку з високим розрізом і вирізом аж до пупка, який оголював її пишні сексуальні груди.
Сара розпустила волосся, зробила макіяж та французькі манікюр і педикюр. Свій лук Медісон доповнила великою бордовою сумочкою і білими босоніжками з пір'ям.
Нагадаємо, Джордан Данн прийшла на вечірку британського Vogue у Лондоні у чорній сукні максі від бренду Versace з вирізами по боках та без білизни.
Читайте також: