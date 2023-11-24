Із вирізом аж до пупка: американська акторка у відвертій сукні блиснула пишними грудьми

Сара Медісон з'явилася на заході без бюстгальтера.

Сара Медісон відвідала світський івент у Манчестері, де продемонструвала спокусливий образ.

Дівчина постала у відвертій сукні баклажанового відтінку з високим розрізом і вирізом аж до пупка, який оголював її пишні сексуальні груди.

Сара розпустила волосся, зробила макіяж та французькі манікюр і педикюр. Свій лук Медісон доповнила великою бордовою сумочкою і білими босоніжками з пір'ям.

Сара Медісон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джордан Данн прийшла на вечірку британського Vogue у Лондоні у чорній сукні максі від бренду Versace з вирізами по боках та без білизни.

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