Із вусами і довжелезним манікюром: американська драг-квін в епатажному луку з'явилася на червоній доріжці

37-річна американська драг-квін Мо Гарт (справжнє ім'я – Кевін Річардсон) відвідала благодійний захід GLSEN Rise Up у Лос-Анджелесі.

На заході вона постала у всьому червоному. На ній був кроптоп із торочкою, плащ із пишними рукавами, який вона спустила з плечей, та штани-кльош. вбрання Мо скомбінувала з ботильйонами на високій платформі.

Мо Гарт (Кевін Річардсон) / Фото: Associated Press

Аутфіт Гарт доповнила об'ємною зачіскою з локонами та макіяжем із пишними накладними віями і червоною помадою, яка мала досить дивний вигляд із вусами.

Свій лук драг-квіт завершила довжелезними накладними червоно-білими нігтями.

Нагадаємо, польсько-британська драг-квін Алексіс Сен-Піт з'явилася на івенті в екстравагантному рожевому топі у вигляді трикутника, який повторював рельєф грудей і плаского живота.

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