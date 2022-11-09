Із вусатими бойовими бджолами: Павло Зібров презентував нову кавер-пісню "Мeрtвi orkи не гудуть"

Павло Зібров презентував анімований кліп на нову кавер-композицію "Мeрtвi orkи не гудуть". У відео співак разом із вусатими бойовими бджолами долає opkів-мoskалiв. Відео вже набрало популярності у TikTok ще до офіційного релізу.

"30 років тому ми написали "Мертві бджоли не гудуть" із Юрієм Рибчинським. Вона живе по цей день. Там жодного слова про п'янку немає. Живи на цьому світі, радій, пий радощі і тугу.

Вона дуже оптимістична. І зараз ми переробили її на сімейній вечері: Я, Марина – моя дружина, Діанка і Андрюша. І я кажу: давайте "Бджоли" переробимо на "Мертві орки не гудуть"? Зачепилися і почали фантазувати. Після оформлення ідеї вийшла нова версія пісні", - розповів Зібров.

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