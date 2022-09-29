Із яскравим макіяжем і у сукні з паєтками: ефектна поява американського театрального продюсера на галаконцерті

46-річний американський театральний продюсер Джордан Рот любить бути у центрі уваги кожного світського заходу. Ось і нинішній вихід знаменитості не став виключенням.

Джордан Рот / Фото: Associated Press

Рот відвідав щорічний осінній галаконцерт New York City Ballet Fall Fashion, який відбувся у Нью-Йорку, у театрі Девіда Коха. На заході зібралися знаменитості і дизайнери, щоб показати свою любов до двох мистецтв: балету і моди.

Джордан з'явився на червоній доріжці в ефектній чорній сукні від бренду Balenciaga, верх якої мав вигляд гладкої водолазки-рукавиць, а низ – спідниці із паєток. На шиї у нього була масивна металева срібна прикраса.

Джордан Рот / Фото: Associated Press

Волосся продюсер зібрав у гладкий хвіст і заплів кіску. Щоб мати більш ефектний вигляд, Рот зробив яскравий артмакіяж із блакитними тінями на висках і темно-бордовою помадою.

Джордан Рот / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ще один красень - Біллі Портер - прийшов на галаконцерт у жіночому вбранні. Він був одягнений у різнокольорову вільну сукню із колекції осінь-зима 2013 року від англійського бренду Giles Deacon. Вбрання мало виріз у зоні декольте і було прикрашене металевими шипами.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

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