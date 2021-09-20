Із зачіскою в стилі нульових і голою спиною: Аня Тейлор-Джой на червоній доріжці "Еммі-2021"

Із зачіскою в стилі нульових і голою спиною: Аня Тейлор-Джой на червоній доріжці "Еммі-2021"

Акторка вибрала для своєї появи дуже елегантне вбрання з ефектною спиною.

У США відбулася щорічна церемонія "Еммі", що присуджується найкращим телепрограм року. Серед гостей заходу, на червоній доріжці з'явилося і дуже багато зірок улюблених усіма серіалів, які демонстрували перед камерами свої ефектні дизайнерські вбрання.

Увагу фотографів привернула головна акторка серіалу "Ферзевий гамбіт" — Аня Тейлор-Джой. Дівчина вибрала для червоної доріжки шовкову сукню від Dior ніжно-жовтого кольору. Вбрання мало американську пройму і голу спину, яку прикрашало намисто зі стразами.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Ефектним доповненням цього образу стала яскрава об'ємна накидка зі шлейфом, яку Аня накинула на плечі.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Волосся акторки було укладене у високу зачіску в стилі нульових, а на обличчі візажисти зробили їй яскравий макіяж з акцентом на червоних губах.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Але трохи все ж поява акторки на "Еммі" був затьмарена. Річ у тому, що незадовго до церемонії на стрімінговий сервіс Netflix подала до суду грузинська гросмейстерка Нона Гапріндашвілі.

Звернулася до суду шахістка через помилкову про неї інформації, яку подали у серіалі, адже назвали її чемпіонкою світу серед жінок, яка ніколи не грала з чоловіками. Але Гапріндашвілі зазначає, що навіть за станом на 1968 рік (про який йдеться у серіалі) вона неодноразово змагалася як мінімум з 59 шахістами. Окрім того, в серіалі її назвали росіянкою, хоча Нона — грузинка.

Нона Гапріндашвілі / Getty Images

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