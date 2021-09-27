Із зачіскою "вулик" і в ефектній накидці: Леді Гага зачарувала своїм вечірнім образом

Розглядаємо нове вбрання знаменитості.

Акторка і співачка Леді Гага стала гостею урочистого відкриття Музею кіноакадемії, яке відбулося в суботу, 25 вересня, в Лос-Анджелесі. Для заходу суперзірка вибрала вбрання від бренду Schiaparelli, що складалося з розкішної оксамитової сукні без бретелей і блакитної об'ємної накидки.

Також на Газі були чорні черевики Pleaser Shoes на величезних платформах і діамантові прикраси. На голові у знаменитості була одягнена перука з білим волоссям, та укладена в зачіску "вулик".

Леді Гага / Associated Press

З такою зачіскою Леді Гага також з'являлася під час свого перебування в Нью-Йорку нещодавно. Тоді вона вибрала для себе ретро-образ і щодня з'являлася в ефектних луках на публіці, дорогою на студію, де готувала новий альбом.

Леді Гага / Getty Images

Читайте також: У жовтій сукні і з сумкою Celine: елегантна Леді Гага помічена в Нью-Йорку

Образи Леді Гаги: зірка в об'єктивах папараці (11 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання