Із зачіскою як у Бріжит Бардо: Нікі Гілтон сяяла перед камерами в яскравому образі

Із зачіскою як у Бріжит Бардо: Нікі Гілтон сяяла перед камерами в яскравому образі

Знаменитість відвідала захід у гламурному вбранні.

Молодша сестра епатажної світської левиці Періс Гілтон, 38-річна Нікі, відвідала захід у Нью-Йорку – концерт Jingle Ball 2021, організований iHeartRadio. Перед камерами знаменитість з'явилася у яскраво-рожевій сукні від італійського Модного дому Valentino.

Мінісукня з довгими рукавами прикрашала вишивка лелітками у вигляді трьох блискучих бантів. Образ Нікі доповнила щільними чорними колготами, туфлями на ремінцях та високій платформі, а також зачіскою у стилі Бріжит Бардо з чорною стрічкою у волоссі.

Нікі Гілтон / Associated Press

Останнім часом бант у волоссі став популярним трендом серед знаменитостей та однієї з тих, хто також часто з'являється з подібним аксесуаром стала британська акторка Кейт Бекінсейл.

Кейт Бекінсейл / Associated Press

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