Із зачіскою як у Юлії Тимошенко: акторка Аня Тейлор-Джой відвідала показ мод у Греції

Показ мод відбувався в Афінах.
Зірка серіалу "Ферзевий гамбіт" Аня Тейлор-Джой стала однією з гостей показу колекції Dior, який відбувався на стадіоні Панатінаїкос в Афінах. Для заходу зірка вибрала невагому напівпрозору максісукню зі шлейфом із золотистої тканини.
Волосся Ані було укладене в зачіску з косою, яку також любить і народна депутатка Юлія Тимошенко, і прикрашені невеликий золотим метеликом. Для такого вбрання Аня вирішила не використовувати прикраси, і єдиною ювелірної деталлю образу став золотий браслет на руці.
На показі Dior в Афінах також були помічені моделі Сьюкі Вотергаус і Кара Делевінь, які теж продемонстрували своє бездоганне відчуття стилю. А ось суперзірка французького кіно Катрін Деньов одягла зручний і лаконічний бордовий костюм.
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