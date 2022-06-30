Із закривавленим обличчям: наречений Меган Фокс розбив собі голову на вечірці у Нью-Йорку

Із закривавленим обличчям: наречений Меган Фокс розбив собі голову на вечірці у Нью-Йорку

Музикант зробив під час свого виступу дивний вчинок та налякав шанувальників.

32-річний Колсон Бейкер, відомий під сценічним псевдонімом Machine Gun Kelly, чудово вчора відсвяткував прем'єру документально фільму Hulu про себе під назвою Machine Gun Kelly's Life in Pink.

У Instagram співак опублікував знімки, на яких зазнімкований із закривавленим обличчям на афтепаті після прем'єри фільму. Кадри були зроблені в Catch Steakhouse, куди Колсон вирушив після свого виступу в нью-йоркському Медісон-сквер-гарден, повідомляє The Mirror. Під час виступу Колсон раптово закричав: "Мені начхати!" і розбив об свою голову келих.

Колсон Бейкер

Колсон Бейкер

"Нью-Йорку, ти моя кривава валентинка", — підписав знімки артист.

Ймовірно, рана була не такою страшною, як здавалася, адже вже наступного дня музикант прийшов на розважальне шоу "Пізньої ночі з Сетом Маєрсом".

Колсон Бейкер / Фото: Getty Images

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