Із затяжками на колготках: із бразильською моделлю Ізабелі Фонтаною стався конфуз на червоній доріжці

Модель вирішила підкреслити ноги мінівбранням, але її підвели колготки.
У Франції завершився 77-й міжнародний Каннський кінофестиваль. Церемонія закриття відбулася 25 травня, а відвідало її багато знаменитостей, серед яких були моделі, акторки та інші представниці світу мистецтва.
Однією з тих, хто продемонстрував один із найефектніших луків вечора, стала 40-річна бразильська модель Ізабелі Фонтана, відома своєю співпрацею з білизняним брендом Victoria's Secret.
Зірка вийшла на червону доріжку в чорному шкіряному вбранні, яке складалося з жакету на запах та мініспідниці. Доповнили її вбрання брошка на жакеті та схожа за дизайном прикраса у волоссі.
Також Ізабелі взула чорні туфлі на підборах, зробила довгий чорний манікюр і одягла чорні капронові колготки, які її трохи підвели, оскільки коли вона вийшла на червону доріжку, на них вже було чимало затяжок.
Але то був не єдиний лук, який продемонструвала Ізабелі. Також модель з'явилася у сукні від Antonio Riva — це була повністю виготовлена вручна сукня з коричневого креп-сатину, яка мала широкий виріз ззаду, спідницю з розрізом спереду та шлейфом, які надавали елегантності кожному її кроку. Але головною прикрасою цієї сукні став виріз на ліфі.
І третє її вбрання в Каннах — це мінісукня від Ali Karoui, прикрашена стразами, яку модель одягла в поєднанні з гламурними босоніжками.
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