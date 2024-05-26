Із затяжками на колготках: із бразильською моделлю Ізабелі Фонтаною стався конфуз на червоній доріжці

У Франції завершився 77-й міжнародний Каннський кінофестиваль. Церемонія закриття відбулася 25 травня, а відвідало її багато знаменитостей, серед яких були моделі, акторки та інші представниці світу мистецтва.

Однією з тих, хто продемонстрував один із найефектніших луків вечора, стала 40-річна бразильська модель Ізабелі Фонтана, відома своєю співпрацею з білизняним брендом Victoria's Secret.

Зірка вийшла на червону доріжку в чорному шкіряному вбранні, яке складалося з жакету на запах та мініспідниці. Доповнили її вбрання брошка на жакеті та схожа за дизайном прикраса у волоссі.

Ізабелі Фонтана / Фото: Associated Press

Також Ізабелі взула чорні туфлі на підборах, зробила довгий чорний манікюр і одягла чорні капронові колготки, які її трохи підвели, оскільки коли вона вийшла на червону доріжку, на них вже було чимало затяжок.

Ізабелі Фонтана / Фото: Associated Press

Ізабелі Фонтана / Фото: Associated Press

Але то був не єдиний лук, який продемонструвала Ізабелі. Також модель з'явилася у сукні від Antonio Riva — це була повністю виготовлена вручна сукня з коричневого креп-сатину, яка мала широкий виріз ззаду, спідницю з розрізом спереду та шлейфом, які надавали елегантності кожному її кроку. Але головною прикрасою цієї сукні став виріз на ліфі.

Ізабелі Фонтана / Фото: Associated Press

І третє її вбрання в Каннах — це мінісукня від Ali Karoui, прикрашена стразами, яку модель одягла в поєднанні з гламурними босоніжками.

Ізабелі Фонтана / Фото: Associated Press

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