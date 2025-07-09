Із затискачами на волоссі і в дуже обтислій сукні: Кім Кардашян під прицілом папараці

Кім Кардашян / © Getty Images

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Коли американка прямувала на захід, її помітили папараці. Кардашян була одягнена у довгу білу сукню з галтером, глибоким декольте та складками на стегнах. Також у вбрання був високий розріз на спідниці, який демонстрував ще одну цікаву деталь її луку — колготки-туфлі.

Кім Кардашян / © Getty Images

Увагу привернула й зачіска зірки. Кім була в перуці з коротким волоссям, яке її стиліст уклав у хвилі і закріпив спеціальними затискачами. Саме з цими шпильками зірка і з’явилася на вулиці.

Кім Кардашян / © Getty Images

Також у руці вона несла телефон, на якому засвітила фото у своєму телефоні. Можливо, вона вибирала знімок, яким поділиться з шанувальниками в Instagram.

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Кім Кардашян / © Getty Images

Це були фотографії зроблені днем раніше, коли Кардашян у яскраво-рожевій сукні ходила до офісу бренду.

Кім Кардаш’ян / © Getty Images

Потім Кім вийшла на подіум. Зірка з’явилася в ефектній сукні в білизняному стилі, яку носила в поєднанні з шубою.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press