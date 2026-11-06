Із зістареним обличчям і скуйовдженим волоссям: Джонні Депп своїм виглядом здивував відвідувачів різдвяного ярмарку

Джонні Депп / © Getty Images

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Джонні Деппа зазнімкували в нью-йоркському Браянт-парку в образі, в якому його складно впізнати. Він з’явився на різдвяному ярмарку в костюмі свого персонажа — Ебенезера Скруджа. Вихід став частиною промоції нового фільму «Скрудж і духи Різдва» (Ebenezer) режисера Ті Веста.

Актор був одягнений у довге чорне пальто з широким фактурним коміром і золотисто-коричневою підкладкою, під яким виднілися костюм із жилетом, прикрашеним тонким ланцюжком кишенькового годинника, світла сорочка та чорний шарф, щільно обгорнутий навколо шиї.

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Джонні Депп / © Getty Images

Його лук доповнили високий чорний циліндр, темні штани, шкіряне взуття і рукавички без пальців. У руках Депп тримав дерев’яну тростину.

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Перевтілення було ефектним завдяки гриму: зірка мав зістарене обличчя, скуйовджене сиве волосся і довгі сиві бакенбарди. Насуплений погляд і згорблена постава завершували образ похмурого різдвяного скнари.

Джонні Депп / © Getty Images

Актор не лише позував: залишаючись у ролі, а й взаємодіяв зі святковими декораціями та навіть перекинув ялинку. Перехожі знімали несподіване дійство на телефони, а дехто спочатку сумнівався, чи справді перед ними — голлівудська знаменитість.

Про фільм:

Нова стрічка переосмислює «Різдвяну пісню» Чарльза Дікенса. Події розгортаються у Лондоні. Скрудж вирушає в надприродну подорож, під час якої мусить зіткнутися зі своїм минулим, теперішнім і майбутнім та поборотися за другий шанс.

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Сценарій написав Натаніель Галперн. Разом із Деппом у фільмі зіграли Руперт Ґрінт, Андреа Райзборо, Сем Клафлін, Дейзі Рідлі та Ієн Маккеллен.

Прем’єра комедійного фентезі в Україні запланована на 12 листопада 2026 року.

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