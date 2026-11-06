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- Шоу-бізнес
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Із зістареним обличчям і скуйовдженим волоссям: Джонні Депп своїм виглядом здивував відвідувачів різдвяного ярмарку
63-річний актор перевтілився в Ебенезера Скруджа та влаштував несподівану появу серед святкових декорацій у Нью-Йорку.
Джонні Деппа зазнімкували в нью-йоркському Браянт-парку в образі, в якому його складно впізнати. Він з’явився на різдвяному ярмарку в костюмі свого персонажа — Ебенезера Скруджа. Вихід став частиною промоції нового фільму «Скрудж і духи Різдва» (Ebenezer) режисера Ті Веста.
Актор був одягнений у довге чорне пальто з широким фактурним коміром і золотисто-коричневою підкладкою, під яким виднілися костюм із жилетом, прикрашеним тонким ланцюжком кишенькового годинника, світла сорочка та чорний шарф, щільно обгорнутий навколо шиї.
Його лук доповнили високий чорний циліндр, темні штани, шкіряне взуття і рукавички без пальців. У руках Депп тримав дерев’яну тростину.
Перевтілення було ефектним завдяки гриму: зірка мав зістарене обличчя, скуйовджене сиве волосся і довгі сиві бакенбарди. Насуплений погляд і згорблена постава завершували образ похмурого різдвяного скнари.
Актор не лише позував: залишаючись у ролі, а й взаємодіяв зі святковими декораціями та навіть перекинув ялинку. Перехожі знімали несподіване дійство на телефони, а дехто спочатку сумнівався, чи справді перед ними — голлівудська знаменитість.
Про фільм:
Нова стрічка переосмислює «Різдвяну пісню» Чарльза Дікенса. Події розгортаються у Лондоні. Скрудж вирушає в надприродну подорож, під час якої мусить зіткнутися зі своїм минулим, теперішнім і майбутнім та поборотися за другий шанс.
Сценарій написав Натаніель Галперн. Разом із Деппом у фільмі зіграли Руперт Ґрінт, Андреа Райзборо, Сем Клафлін, Дейзі Рідлі та Ієн Маккеллен.
Прем’єра комедійного фентезі в Україні запланована на 12 листопада 2026 року.