Із золотим галтером: красуня Ейса Гонсалес відвідала арабський кінофестиваль

34-річна мексиканська акторка Ейса Гонсалес відвідала Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі, який зараз триває у Саудівській Аравії.

А в межах цього заходу вона вийшла на червону доріжку, а також взяла участь у врученні нагород — призу глядацьких симпатій.

Для свого виходу на публіку Ейса обрала розкішну елегантну чорну сукню від Модного дому Gucci.

Це було вбрання з американською проймою та золотим галтером, виконаним у вигляді бамбука. На спідниці був ззаду високий розріз.

Ейса Гонсалес / Фото: Getty Images

Образ акторка доповнила золотими браслетами-манжетами на зап'ястях, лаконічною зачіскою та яскравим макіяжем із помадою насиченого бордового кольору. Сукню вона також носила із чорними босоніжками на підборах.

Ейса Гонсалес / Фото: Getty Images

У сукні Gucci, дуже схожого дизайну, також нещодавно вийшла акторка Джесіка Честейн. У цьому одязі вона з'явилася в Нью-Йорку на церемонії вручення кінопремії The Gothams Film Awards.

Джесмка Честейн / Фото: Associated Press

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