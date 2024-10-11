Із золотим птахом на грудях: Кейт Бланшетт з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю в Лондоні

Лондонський кінофестиваль — один із найбільших та найвпливовіших міжнародних кінофестивалів. Цього року він проводиться від 9 до 20 жовтня.

У межах заходу відбулася прем'єра мінісеріалу "Всі збіги невипадкові", у якому Кейт Бланшетт зіграла головну роль.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На червону доріжку акторка вийшла в стильному штанному костюмі від британського бренду Stella McCartney, який включав трохи мішкуваті штани і приталений жакет, який акторка носила на голе тіло.

Головним акцентом в образі стала прикраса у вигляді золотого птаха на шиї Кейт. Автором цього виробу є бренд Royal Mint jewelry і він став частиною показу Стелли в Парижі весна-літо 2025, який відбувся у межах Тижня моди.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Британська модельєрка Стелла Маккартні протягом усієї багаторічної роботи в модній індустрії залишається вірною своїм переконанням щодо екології та прав тварин – вона не використовує хутро, натуральну шкіру тощо. Також у її колекціях використовуються тканини із перероблених матеріалів. Кожна колекція показує, що експлуатація тварин не потрібна, щоб створити красиві речі. Однак якщо хутра і шкіри поменшало, то ось пір'я багатьох видів птахів продовжують використовуватися. Своєю колекцією жінка закликала бренди відмовитись і від цього. Саме тому птахи стали центральною та важливою частиною показу.

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