Із золотими квітами та прикрасою на обличчі: супермодель Наомі Кемпбелл закрила показ Balmain

У Парижі, у межах Тижня чоловічої моди, відбувся показ нової колекції Модного дому Balmain. Проте креативний директор бренду Олів'є Рустен вирішив відійти від ґендерних стереотипів та однієї з тих, хто брав участь у шоу й стала його головною зіркою була британська супермодель 90-х Наомі Кемпбелл.

Королева подіуму закрила показ. Наомі представила останній з 54 творів колекції — штанне вбрання, що включало три кольори: чорний, бежевий і золотий.

Колекція осінь-зима 2024-2025 була просякана африканською культурою, зокрема так званим рухом La Sape, що помітно в яскравих поєднаннях, блискітках та золоті. Також у колекції було багато варіантів прикрас для обличчя, одне з них прикрашало і обличчя Наомі – золота елегантна смужка, яка повторювала її риси.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Також на ній було класичне ідеально скроєне пальто, широкі штани та блуза з дуже глибоким V-подібним декольте. Взута Наомі була в лаковані туфлі з квадратним мисом, а на її обличчі був макіяж у коричневій гамі. Однак головною прикрасою цього вбрання став пояс на талії виконаний з ефектом тромплей (обманки), оскільки був у вигляді рук, які тримали великий букет із золотими квітами.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що подібні золоті прикраси, як у новій колекції Balmain, зовсім не новинка у світі моди і періодично спливають на подіумах та червоних доріжках. Кілька років тому голлівудська зірка Анджеліна Джолі на деякий час зробила таку металеву прикрасу для обличчя трендовою, оскільки вийшла з нею на презентацію фільму "Вічні".

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