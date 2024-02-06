Із золотими трояндами на грудях: зірка фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля" на світській церемонії

Жанель Моне вийшла в світ у лаконічному вбранні з акцентними квітами.

Американська акторка і співачка Жанель Моне відвідала галацеремонію Pre-Grammy, яка відбулася у Беверлі-Гіллз.

На червоній доріжці зірка фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля" постала у вбранні, яке спеціально для неї створив бренд Nicole + Felicia Couture.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

На ній була чорна смужка-топ, прикрашена двома золотими трояндами на грудях, чорна спідниця максі та чорний чокер із маленькими золотими квітами на шиї.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

У Моне була лаконічна зачіска, макіяж із акцентом на чорних стрілках, у вухах були золоті сережки від Wrist Aficionado, а на руці – каблучка Yvonne Leon. Чорно-білий манікюр завершив аутфіт Жанель.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

А на церемонію "Греммі" артистка прийшла у вечірній чорній сукні по фігурі, розшитій паєтками з облямівкою із білих страз. ВБрання мало глибоке сексуальне декольте і було прикрашене квіткою.

Жанель Моне / Фото: Associated Press

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