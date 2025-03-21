Із золотою сумкою-яблуком і в топі з паєтками: Рейчел Зеглер на показі фільму "Білосніжка"

Рейчел Зеглер відвідала спеціальний показ фільму "Білосніжка" від Disney, який відбувся у готелі "Whitby" у Нью-Йорку.

Там акторка з'явилася у стильному луку. На ній був синій топ, розшитий паєтками, з відкритою спиною. Верх Зеглер скомбінувала з темно-синіми штанами-палацо з широким поясом із золотою пряжкою.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Аутфіт Рейчел доповнила екстравагантною сумочкою у вигляді золотого яблука. У неї була красива зачіска з локонами, макіяж із акцентом на очах, довгі сережки з камінням у вухах і золоті каблучки з камінням на пальцях.

Фільм "Білосніжка", який є музичною кіноадаптацією класичного стрічки 1937 року, від 20 березня в українському прокаті.

Нагадаємо, Рейчел Зеглер фотографи заскочили на вулицях Нью-Йорка. Вона була у довгому жакеті і пом'ятій спідниці.

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