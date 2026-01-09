- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 1 хв
Ізабель Гулар у мікробікіні та леопардовій спідниці позувала серед кактусів
Топмодель похизувалась новим пляжним луком.
41-річна бразильська топмодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret Ізабель Гулар полетіла на популярний серед селебріті острів Сен-Бартелемі в Карибському морі, звідки вже показала нову серію пляжних знімків.
Вона позувала на скелі серед кактусів і на тлі моря. Одягнена бразилійка була в шоколадне бікіні і довгу напівпрозору спідницю з леопардовим принтом. Її образ доповнювали сонцезахисні окуляри і золоті браслети.
Увагу привертає підкачана фігура Ізабель, яка давно відома своєю любов’ю до активного способу життя і регулярних тренувань, які не пропускає, навіть перебуваючи на відпочинку. Модель зізнається, що поставила собі за мету займатися спортом щодня впродовж години, незважаючи на те, яким завантаженим є день.
