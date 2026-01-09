ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
195
1 хв

Ізабель Гулар у мікробікіні та леопардовій спідниці позувала серед кактусів

Топмодель похизувалась новим пляжним луком.

Юлія Кудринська
Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

41-річна бразильська топмодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret Ізабель Гулар полетіла на популярний серед селебріті острів Сен-Бартелемі в Карибському морі, звідки вже показала нову серію пляжних знімків.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Вона позувала на скелі серед кактусів і на тлі моря. Одягнена бразилійка була в шоколадне бікіні і довгу напівпрозору спідницю з леопардовим принтом. Її образ доповнювали сонцезахисні окуляри і золоті браслети.

Увагу привертає підкачана фігура Ізабель, яка давно відома своєю любов’ю до активного способу життя і регулярних тренувань, які не пропускає, навіть перебуваючи на відпочинку. Модель зізнається, що поставила собі за мету займатися спортом щодня впродовж години, незважаючи на те, яким завантаженим є день.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Раніше, нагадаємо, Ізабель Гулар у бікіні блиснула ідеальними сідницями.

Образи топмоделі Ізабель Гулар (12 фото)

195
