Ізраїльська модель Бар Рафаелі блиснула фігурою у бікіні

39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі опублікувала у своєму Instagram знімки, зроблені під час її роботи для промокампанії бренду сонцезахисних окулярів.

На одному з фото модель позує в бікіні з анімалістичним принтом та зі шкіряним поясом на плавках. Дівчина повідомила, що спеціально для цих зніманнь на її шкіру завдали автозагару.

instagram.com/barrefaeli

Також вона приміряла кілька образів у відтінках хакі.

instagram.com/barrefaeli

instagram.com/barrefaeli

До речі, Бар – мама трьох дітей (у неї дві доньки Лів та Ель та син Давид), тому свого часу вона була змушена зробити перерву у модельній кар'єрі та зайнятися їх вихованням. Однак після тривалого затишшя вона повернулася в модельінг і стала активно публікувати контент у Instagram.

Раніше, нагадаємо, Бар Рафаелі показала свою весільну сукню, в якій виходила заміж 10 років тому. Топмодель вийшла заміж 24 вересня 2015 року. Її обранцем став тоді ще 40-річний ізраїльський бізнесмен Аді Езра. Весілля відбулося на розкішній церемонії у готелі Carmel Forest Spa Resort у Хайфі. Церемонія була організована у закритому форматі, були присутні лише близькі друзі та родичі пари.

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