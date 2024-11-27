Ізраїльська модель Бар Рафаелі блиснула мереживним бюстгальтером

Дівчина почала активно вести свої соцмережі та показувати фото з повсякденного життя.

39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі – мати трьох дітей, тому свого часу була змушена зробити перерву в модельній кар'єрі і зайнятися їхнім вихованням. Однак після тривалого затишшя вона повернулася в моделінг і стала активно публікувати контент у Instagram. Все частіше у її мікроблогу можна побачити досить сміливі фото.

Так, на нових знімках Бар позує в образі з досить пікантним акцентом: вона одягнена в чорний короткий кардиган, крізь розстебнуті ґудзики якого видно чорний мереживний бюстгальтер, і чорні штани. Волосся дівчини розпущене, а вона широко посміхається.

Фото: Інстаграм Бар Рафаелі

Фото: Інстаграм Бар Рафаелі

Фото Бар ніяк не підписала, залишивши в коментарях лише емодзі у вигляді коктейлю з оливкою.

Фото: Інстаграм Бар Рафаелі

Фото: Інстаграм Бар Рафаелі

Зазначимо, Рафаелі розпочала свою модельну кар'єру ще у дитинстві – у віці 8 місяців вона вперше знялася у рекламі. 2000 року вона стала переможницею конкурсу краси "Міс Ізраїль", що стало важливим етапом у її кар'єрі. Багатьом вона запам'яталася романтичними стосунками з актором Леонардо Ді Капріо, які тривали від 2005-го до 2011 року.

Раніше, нагадаємо, Бар Рафаелі показала у своєму Instagram, як грала у теніс. Останнім часом вона захопилася цим видом спорту та майже щодня ходить на тренування на корт.

Фото: Instagram Бар Рафаелі

Читайте також:

Бар Рафаелі в купальниках (31 фото)