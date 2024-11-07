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Ізраїльська модель Бар Рафаелі оголеною позувала у ванні з піною

Ізраїльська модель Бар Рафаелі оголеною позувала у ванні з піною

Фото: Інстаграм Бар Рафаелі

Модель поділилася відвертими кадрами.

39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі після тривалого затишшя в кар'єрі, пов'язаного з народженням та вихованням дітей, повернулася до модельного бізнесу та стала активно публікувати контент у Instagram. Все частіше у її мікроблогу можна побачити досить сміливі фото.

Так, наприклад, Бар поділилася знімками, зробленими у ванні з піною.

Гола модель позувала, прикриваючи голе тіло руками та мильною піною.

Швидше за все, в такий спосіб ізраїльтянка рекламує якийсь свій новий проект.

Раніше, нагадаємо, Бар Рафаелі прогулялася Венецією, в яку прилетіла на кінофестиваль. Для прогулянки містом вона одягла довгу сукню з принтом у вигляді метеликів від Jean Paul Gaultier і доповнила його чорними босоніжками на плоскій підошві.

© Instagram Бар Рафаелі
Фото: Instagram Бар Рафаелі

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