Ізраїльська модель Бар Рафаелі оголеною позувала у ванні з піною

Модель поділилася відвертими кадрами.
39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі після тривалого затишшя в кар'єрі, пов'язаного з народженням та вихованням дітей, повернулася до модельного бізнесу та стала активно публікувати контент у Instagram. Все частіше у її мікроблогу можна побачити досить сміливі фото.
Так, наприклад, Бар поділилася знімками, зробленими у ванні з піною.
Гола модель позувала, прикриваючи голе тіло руками та мильною піною.
Швидше за все, в такий спосіб ізраїльтянка рекламує якийсь свій новий проект.
Раніше, нагадаємо, Бар Рафаелі прогулялася Венецією, в яку прилетіла на кінофестиваль. Для прогулянки містом вона одягла довгу сукню з принтом у вигляді метеликів від Jean Paul Gaultier і доповнила його чорними босоніжками на плоскій підошві.
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