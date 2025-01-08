Ізраїльська модель Бар Рафаелі показала свою весільну сукню, в якій виходила заміж 10 років тому

39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі вийшла заміж 24 вересня 2015 року. Її обранцем став тоді ще 40-річний ізраїльський бізнесмен Аді Езра. Весілля відбулося на розкішній церемонії у готелі Carmel Forest Spa Resort у Хайфі. Церемонія була організована у закритому форматі, були присутні лише близькі друзі та родичі пари.

Для такої важливої події Бар обрала весільну сукню від бренду Chloe, розроблену дизайнером Клер Вейт Келлер.

instagram.com/barrefaeli

Ніжну молочну сукню у бохо-стилі з подовженим подолом і вирішила продемонструвати у своєму Instagram модель. Також вона показала і ескіз вбрання.

instagram.com/barrefaeli

Бар мала дуже ніжний вигляд у цій сукні у свій важливий день.

instagram.com/barrefaeli

instagram.com/barrefaeli

Зазначимо, Рафаелі та Езра виховують трьох дітей: доньок Лів та Ель та сина Давида.

Раніше, нагадаємо, Бар Рафаелі показала у своєму Instagram, як грала у теніс. Останнім часом вона захопилася цим видом спорту та майже щодня ходить на тренування на корт.

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