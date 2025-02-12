Ізраїльська модель Бар Рафаелі роздяглася для реклами свого бренду

39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі вирішила стати бізнесвумен і запустила свій бренд косметики — Livelli. У його рекламі, що не дивно, знімається сама модель.

Так, нові промознімки вийшли досить провокаційними — Бар в одних лише трусах позувала в ліжку, оголені груди дівчина прикрила ковдрою.

instagram.com/barrefaeli

До речі, Бар – мама трьох дітей (у неї доньки Лів та Ель та син Давид), тому свого часу вона була змушена зробити перерву у модельній кар'єрі та зайнятися їх вихованням. Однак після тривалого затишшя вона повернулася в моделінг і стала активно публікувати контент у Instagram.

instagram.com/barrefaeli

instagram.com/barrefaeli

Раніше, нагадаємо, інша топмодель — Міранда Керр — показала, який вигляд мала майже 30 років тому — вона опубліковала знімок, зроблений на початку її кар'єри.

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