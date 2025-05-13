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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Ізраїльська модель Бар Рафаелі у шоколадному бікіні блиснула фігурою на пляжі

Дівчина вирушила на відпочинок у екзотичне місце та поділилася звідти серією фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Бар Рафалі

Бар Рафалі / © Instagram Бар Рафаелі

39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі полетіла на Сейшели і вже опублікувала кілька пляжних фото, на яких вона позує в купальнику.

Модель зображена у шоколадному бікіні. Її пляжний лук доповнюють бейсболка, золотий кулон на шиї, сережки та браслет. Бар посміхається на камеру. Зважаючи на все, модель чудово проводить час.

/ © Instagram Бар Рафаелі

© Instagram Бар Рафаелі

/ © Instagram Бар Рафаелі

© Instagram Бар Рафаелі

Зазначимо, Бар — мама трьох дітей (у неї доньки Лів та Ель та син Давид), чи відпочиває вона з ними, ізраїльтянка не повідомила. Свого часу вона змушена була зробити перерву в модельній кар’єрі і зайнятися їх вихованням. Однак після тривалого затишшя вона повернулася в моделінг і стала активно публікувати контент у Instagram.

/ © Instagram Бар Рафаелі

© Instagram Бар Рафаелі

/ © Instagram Бар Рафаелі

© Instagram Бар Рафаелі

Зараз вона співпрацює з багатьма брендами одягу та спідньої білизни, а також заснувала свій бренд косметики, просуванням якого також активно займається.

Раніше, нагадаємо, Бар Рафаелі показала, який вигляд мала у 15 років. Зірка поділилася цікавим архівним знімком.

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Дата публікації
Кількість переглядів
169
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