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- Шоу-бізнес
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Ізраїльська модель Бар Рафаелі у шоколадному бікіні блиснула фігурою на пляжі
Дівчина вирушила на відпочинок у екзотичне місце та поділилася звідти серією фото.
39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі полетіла на Сейшели і вже опублікувала кілька пляжних фото, на яких вона позує в купальнику.
Модель зображена у шоколадному бікіні. Її пляжний лук доповнюють бейсболка, золотий кулон на шиї, сережки та браслет. Бар посміхається на камеру. Зважаючи на все, модель чудово проводить час.
Зазначимо, Бар — мама трьох дітей (у неї доньки Лів та Ель та син Давид), чи відпочиває вона з ними, ізраїльтянка не повідомила. Свого часу вона змушена була зробити перерву в модельній кар’єрі і зайнятися їх вихованням. Однак після тривалого затишшя вона повернулася в моделінг і стала активно публікувати контент у Instagram.
Зараз вона співпрацює з багатьма брендами одягу та спідньої білизни, а також заснувала свій бренд косметики, просуванням якого також активно займається.
Раніше, нагадаємо, Бар Рафаелі показала, який вигляд мала у 15 років. Зірка поділилася цікавим архівним знімком.