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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Каблучка з діамантом була на пальці: Гейлі Бібер помітили в смарагдовому вбранні в Нью-Йорку

Зірка одягла сукню-бюстьє у стилі двотисячних.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Getty Images

На тлі чуток про розлучення Гейлі Бібер та її чоловіка Джастіна Бібера, відому модель та підприємницю помітили папараці у Нью-Йорку. Гейлі вийшла з машини і прямувала у супроводі охорони у своїх справах.

28-річна модель мала елегантний та невимушений виглдя, а ефектну сукню доповнила сонцезахисними окулярами та чорними сатиновими мюлями від Saint Laurent. Також відома красуня одягла золоті прикраси та несла в руці сумку від бренду The Row, заснованого сестрами Олсен.

Хейлі Бібер / © Getty Images

Хейлі Бібер / © Getty Images

Не залишилася поза увагою і заручна каблучка Гейлі від Solow & Co. — вона знову одягла її на руку і сяяла величезним овальним діамантом. Прикраса кілька днів тому викликала шквал обговорень, оскільки зірка вийшла на публіку без неї.

Каблучка Гейлі Бібер / © Getty Images

Каблучка Гейлі Бібер / © Getty Images

Нагадаємо, що також нещодавно молода мама, модель і від недавнього часу ще й мільярдерка Гейлі Бібер, відвідала захід «Зв'язок в епоху руйнувань» під час Глобального форуму Business of Beauty 2025, який відбувся у Каліфорнії. Дівчина з'явилася на цьому заході в приголомшливому образі — вінтажній сукні Versace з колекції осінь-зима 1996.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
134
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