Каблучку сховала за рукавичками: Дав Кемерон вийшла у світ без Даміано Давида

Дав Камерон / © Associated Press

Американська співачка та акторка Дав Камерон з’явилася на публіці без свого знаменитого бойфренда Даміано Давида. Вона відвідала церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку.

Дав Камерон / © Associated Press

На червону доріжку Дав вийшла у ефектній сукні від відомого бренду Carolina Herrera. Вбрання складалося з двох частин — золотого топа зі шнурівкою на спині та довгої оксамитової спідниці зі шлейфом. Доповнювали її образ і надавали вечірнього шику високі оксамитові оперні рукавички, які також сховали руки Камерон і було невідомо чи одягла вона на каблучку, адже Даміано їй освідчився, стверджує видання TMZ.

Дав Камерон / © Associated Press

А ось образ від Carolina Herrera дівчина обрала не випадково, адже також була однією з гостей на показі цієї знаменитої марки у Нью-Йорку, що відбувся у межах Тижня моди. На заході Дав продемонструвала романтичне вбрання виконане з квіткової жакардової тканини. Воно включало білий топ із декольте та бантами на бретельках, а також широку спідницю чорного кольору, довжиною до щиколотки.

