Качає сідниці стоячи на руках: Ізабель Гулар показала, як тренується

36-річна бразильська модель демонструє, що її ідеальне тіло — це не подарунок природи. А точніше не тільки він.

Ізабель Гулар часто показує підписникам в Instagram фото і відео, на яких показує, які вправи виконує, щоб тримати себе в ідеальній формі.

Цього разу Іза опублікувала ролик і продемонструвала, як стоячи на руках у спортзалі виконує вправи на м'язи ніг і сідниць.

"Тіло Ізи. Послідовність — це ключ! Давайте!!", — пише під роликом модель.

Приклад Гулар, звичайно, надихає. Але, впевнені, не кожен зможе таку вправу повторити, особливо ті, хто займається спортом в домашніх умовах. Але, як то кажуть, досконалості немає меж, головне поставити перед собою мету. У Ізабель Гулар така однозначно є.

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