Кадри зі звичайного життя: Гайді Клум відпочиває з чоловіком у Маямі

Німецька супермодель 90-х Гайді Клум потрапила під приціл папараці під час відпочинку зі своїм чоловіком Томом Кауліцом. Пара зараз проводить час у Маямі та ніжиться на пляжі.

Гайді була одягнена в купальник на зав'язках і легкий рожевий сарафан у дрібний горох. Також на ній був світлий капелюх з широкими крисами, сонцезахисні окуляри в білій оправі та зелені ляпанці.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Образ зірки доповнювала плетена сумка, смугаста сорочка, яка поєднувалася з ляпанцями, та кілька прикрас.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Також знімками з відпочинку зірка ділиться і в Instagram, але в значно гламурніших луках. Наприклад, на цьому фото вона позувала в біло-синій сукні від Dolce & Gabbana.

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