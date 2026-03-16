Кая Гербер у червоній сукні від Givenchy відвідала Vanity Fair Oscar Party
24-річна модель Кая Гербер з’явилася на вечірці Vanity Fair після церемонії вручення премії «Оскар» і була в яскравому аутфіті.
Дівчина обрала червону оксамитову сукню Givenchy by Sarah Burton без бретельок та зі шлейфом, поєднуючи її з червоними босоніжками з квадратними носами на підборах.
Образ моделі доповнювали сережки-висячки, об’ємне укладання та виразний макіяж. Кая була, як дві краплі води схожа на свою знамениту маму — супермодель Сіндрі Кроуфорд.
Перед камерами дівчина позувала разом із актором Корі Майклом Смітом, з яким зіграла у фільмі «Суботній вечір» режисера Джейсона Райтмана.
Нагадаємо, разом вони також з’явилися на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Тоді Гербер обрала вінтажну чорну довгу сукню від бренду Donna Karan New York.