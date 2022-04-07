Kalush Orchestra виступили в Ізраїлі, щоб зібрати гроші для допомоги Україні

Kalush Orchestra виступили в Ізраїлі, щоб зібрати гроші для допомоги Україні

Концерт Israel Calling 2022, на який приїхали артисти, відбувся на арені Minora у Тель-Авіві.

Колектив Kalush Orchestra, який цього року представить нашу країну на 66-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Італії, вирушив у тур для підтримки України. Зібрані гроші підуть на відновлення міст, зруйнованих російськими військами.

Kalush Orchestra / Getty Images

Нині колектив в Ізраїлі, де вони відвідали знамениті святині – Стіну Плачу та Камінь помазання. Окрім того, артисти зустрілися і з українськими біженцями та заспівали перед ними пісню "Стефанія", з якої незабаром вийдуть на сцену в Турині.

Kalush Orchestra / Getty Images

Також нещодавно до колективу приєднався новий учасник – екссоліст гурту "Сальто назад" Саша Таб, який сам був 2017 року фіналістом Нацвідбору на "Євробачення" з треком "О, мамо".

Kalush Orchestra / Getty Images

Нагадаємо, що український колектив один із фаворитів цього року, букмекери пророкують Kalush Orchestra перемогу у конкурсі.

Kalush Orchestra / Getty Images

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться у Турині. Перший та другий півфінали заплановані на 10 та 12 травня, а фінал – на 14 травня. Вже відомо, що Україна виступить у першому півфіналі під номером 6.

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