Камалія виступить на джазовому фестивалі у Німеччині, щоб підтримати Україну

Співачка Камалія перебуває зараз у Німеччині та готується до виступу на джазовому фестивалі у місті Бургхаусене.
На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, що захід організований, аби підтримати Україну.
"Сьогодні ввечері на джазовому фестивалі у місті Бургхаусене, Баварія зірки протестуватимуть проти агресії Росії в Україні там прозвучить українська народна пісня "Місяць на небі" у супроводі музикантів зі США, Баварії, Угорщини та Словенії під керівництвом німецько-угорського легендарного барабанника Леслі Мандокі", – розповіла Камалія.
Також співачка поділилася відео з репетиції у студії.
24 березня Камалія Захур також зустрілася з Маркусом Блюмом міністром освіти Баварії у Red Rock Studio у Тутцингу неподалік Штарнберга, Німеччина. Після співачка виконала кілька хітів із Леслі Мандокі.
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