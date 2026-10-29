Каміла Алвес у розкішній сукні з лелітками відвідала галавечір із Меттью Макконагі та сином

Каміла Алвес / © Associated Press

Реклама

Меттью Макконагі та його дружина Каміла Алвес у середу відвідали галавечір Airbnb у Milk Studios у Лос-Анджелесі разом зі своїм старшим сином Леві Макконагі.

Меттью Макконагі та Каміла Алвес / © Associated Press

56-річний актор і 43-річна Алвес, які також виховують 16-річну доньку Віду та 13-річного сина Лівінгстона, позували разом на першому в історії галавечорі організації.

Реклама

18-річний Леві, який також будує акторську кар’єру, а у вересні дебютував на подіумі під час показу Vogue World: Milan, обрав світло-сірий костюм і білу сорочку на ґудзиках.

Реклама

Леві Макконагі — 18-річний син пари / © Associated Press

Алвес мала приголомшливий вигляд у сукні з лелітками та американською проймою насиченого бордового відтінку. Вбрання було від бренду Sergio Hudson з колекції весна-літо 2026 RTW, а доповнила вона її прикрасами від Le Vian.

Каміла Алвес / © Associated Press

Однак, раніше таку сукню усі вже бачили на іншій суперзірці — акторці Єві Лонгорії. Такий образ зірка обрала для появи на Каннському кінофестивалі цього року.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Новини партнерів