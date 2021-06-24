Каміла Кабельо одягла не дуже вдалі велосипедки на прогулянку

24-річна кубино-американська співачка потрапила під приціл фотокамер в Лос-Анджелесі.

Камілу Кабельо сфотографували, коли співачка просто йшла вулицею. Одягнена зірка була в короткий чорний топ і велосипедки, а взута в чорні кросівки від Nike. Велосипедні шорти так обтискали ноги артистки, що на одному зі знімків був навіть помітний целюліт на ногах дівчини.

Каміла Кабельо / Getty Images

Каміла йшла багатолюдною вулицею і була без захисної маски на обличчі. Зате одягнула окуляри від сонця, і золоті сережки-кільця, також на зап'ясті у неї був браслет, а в руках співачка несла мобільний телефон. Куди прямувала знаменитість, невідомо.

Каміла Кабельо / Getty Images

Читайте також: Зірки в велосипедках: Кардашян, Хадід, Ратаковскі і інші підкреслюють фігури обтислими шортами

Зірки в велосипедках (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання