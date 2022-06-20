Камілла Васкес знову поруч із Джонні: на Деппа ще раз подали до суду

Камілла Васкес знову поруч із Джонні: на Деппа ще раз подали до суду

Адвокатесса Джонні Деппа, яка допомогла йому виграти справу проти колишньої дружини Ембер Герд знову захищатиме актора в суді. Тому що на Джонні подали новий позов і цього разу це не ексдружина.

Васкес разом з адвокатом Рендаллом Смітом захищатиме актора в позові про побиття, порушеному проти Деппа партнером за фільмом "Місто брехні" Греггом "Роккі" Бруксом.

Як пише Daily Mail, на Деппа подали до суду за те, що він "зловмисно і насильно" двічі вдарив Брукса кулаком по ребрах 2017 року під час знімань кримінальної драми, після чого заявив, що заплатить Бруксу 100 тисяч доларів, якщо він ударить актора по обличчю.

Джонні Депп / Фото: Getty Images

У юридичних документах Грегга він виступив із критикою на адресу Деппа за його поведінку, стверджуючи, що дії актора були "навмисними і зловмисними і скоєні з метою змусити позивача страждати від приниження".

Також пан Брукс стверджує, що "сп'яніння та запальність Джонні" створили ворожу, образливу та небезпечну робочу атмосферу на знімальному майданчику. І, зрештою, його звільнили з фільму, коли він відмовився підписати відмову від права подати до суду у зв'язку з інцидентом.

Однак Джонні Депп говорить зовсім протилежне, мовляв, його дії були спрямовані на самооборону, і переконує, що Брукс провокував інших.

Камілла Васкес — адвокатесса Джонні Деппа / Фото: Associated Press

Судовий процес має розпочатися 25 липня, майже через два місяці після того, як Депп виграв справу про наклеп проти своєї колишньої дружини Ембер Герд після того, як присяжні винесли рішення на користь усіх трьох позовів Деппа про дифамацію проти Герд, виявивши, що вона помилково звинуватила його у домашньому насильстві. Справу виграла адвокатесса Джонні — Камілла Васкес, про неї ми розповідали детальніше ось у цьому матеріалі. І, схоже, окрім кар'єрного зльоту на Каміллу чекає ще одна гучна справа в суді.

Камілла Васкес — адвокатесса Джонні Деппа / Фото: Getty Images

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