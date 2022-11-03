Канадська модель у прозорій сукні блиснула грудьми і налякала хворобливим педикюром

48-річна Шалом Гарлов закцентувала увагу у своєму образі на оголеному бюсті і забула про хворобливий вигляд нігтів на ногах.

Канадська модель і акторка Шалом Гарлов вчора, 2 листопада, відвідала церемонію нагородження премії Innovator Awards від журналу WSJ, яка відбулася у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Жінка постала перед фотографами у сміливому образі total black. На ній була довга прозора сукня з драпуванням зверху, крізь яку просвічувалися чорні труси з високою посадкою. Оскільки Шалом була без бюстгальтера, вона блиснула оголеними грудьми.

Шалом Гарлов / Фото: Getty Images

Образ красуня доповнила чорними босоніжками і шубою, яку тримала у руці. Кучеряве волосся Гарлов зібрала у високий пучок і зробила максимально природний макіяж.

Особливу увагу модель приділила аксесуарам. У вухах у неї були масивні екстравагантні сережки, а руки прикрашали великі браслети – два чорних і два золотих.

І все було б ідеально, якби не педикюр Шаломи, який нас налякав. Він мав жовтий, неохайний і хворобливий вигляд. Схоже, що Гарлов має проблеми з нігтями на ногах. Дивно, що модель обрала відкрите взуття. Вона мабуть думала, що оголеними грудьми відволіче увагу від педикюру.

Шалом Гарлов / Фото: Getty Images

До слова, знаменитості часто забувають про свій педикюр. Приміром, Сара Сампайо з'явилася на модному шоу з облізлим лаком на нігтях ніг.

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