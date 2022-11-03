Канадська модель у прозорій сукні блиснула грудьми і налякала хворобливим педикюром

48-річна Шалом Гарлов закцентувала увагу у своєму образі на оголеному бюсті і забула про хворобливий вигляд нігтів на ногах.
Канадська модель і акторка Шалом Гарлов вчора, 2 листопада, відвідала церемонію нагородження премії Innovator Awards від журналу WSJ, яка відбулася у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.
Жінка постала перед фотографами у сміливому образі total black. На ній була довга прозора сукня з драпуванням зверху, крізь яку просвічувалися чорні труси з високою посадкою. Оскільки Шалом була без бюстгальтера, вона блиснула оголеними грудьми.
Образ красуня доповнила чорними босоніжками і шубою, яку тримала у руці. Кучеряве волосся Гарлов зібрала у високий пучок і зробила максимально природний макіяж.
Особливу увагу модель приділила аксесуарам. У вухах у неї були масивні екстравагантні сережки, а руки прикрашали великі браслети – два чорних і два золотих.
І все було б ідеально, якби не педикюр Шаломи, який нас налякав. Він мав жовтий, неохайний і хворобливий вигляд. Схоже, що Гарлов має проблеми з нігтями на ногах. Дивно, що модель обрала відкрите взуття. Вона мабуть думала, що оголеними грудьми відволіче увагу від педикюру.
До слова, знаменитості часто забувають про свій педикюр. Приміром, Сара Сампайо з'явилася на модному шоу з облізлим лаком на нігтях ніг.
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